Веб дизайнер

Имя: Иван

Возраст: 25 года

Я дизайнер веб-сайтов, который готов создать для вас уникальный и красивый веб-сайт. Я работаю с клиентами, чтобы понять их требования и создать сайт, который отражает их бренд и цели. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваши идеи и начать работу над вашим будущим сайтом.

Нужно для заказа:

1. Подробное ТЗ / прототип + тексты / эскизы / зарисовки страниц, блоков.

2. Примеры понравившихся сайтов.

3. Описать свои пожелания относительно дизайна.

4. Предоставить необходимые материалы для сайта: логотип/ бренд-бук, изображения, тексты (хотя бы примерные)

Вид: Лендинг

Уникальность: Уникальный, я не работаю с шаблонами, все проекты индивидуальны и сделаны под вас

Инструмент: Figma