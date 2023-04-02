Веб дизайнер
Имя: Иван
Возраст: 25 года
Я дизайнер веб-сайтов, который готов создать для вас уникальный и красивый веб-сайт. Я работаю с клиентами, чтобы понять их требования и создать сайт, который отражает их бренд и цели. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваши идеи и начать работу над вашим будущим сайтом.
Нужно для заказа:
1. Подробное ТЗ / прототип + тексты / эскизы / зарисовки страниц, блоков.
2. Примеры понравившихся сайтов.
3. Описать свои пожелания относительно дизайна.
4. Предоставить необходимые материалы для сайта: логотип/ бренд-бук, изображения, тексты (хотя бы примерные)
Вид: Лендинг
Уникальность: Уникальный, я не работаю с шаблонами, все проекты индивидуальны и сделаны под вас
Инструмент: Figma
Я против войны в Украине!
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