Zagibock11

Иван Zagibock11

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб дизайнер

Имя: Иван
Возраст: 25 года
Я дизайнер веб-сайтов, который готов создать для вас уникальный и красивый веб-сайт. Я работаю с клиентами, чтобы понять их требования и создать сайт, который отражает их бренд и цели. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваши идеи и начать работу над вашим будущим сайтом.
Нужно для заказа:

1. Подробное ТЗ / прототип + тексты / эскизы / зарисовки страниц, блоков.

2. Примеры понравившихся сайтов.

3. Описать свои пожелания относительно дизайна.

4. Предоставить необходимые материалы для сайта: логотип/ бренд-бук, изображения, тексты (хотя бы примерные)
Вид: Лендинг

Уникальность: Уникальный, я не работаю с шаблонами, все проекты индивидуальны и сделаны под вас

Инструмент: Figma

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $140
от 2 дней
нет рейтинга