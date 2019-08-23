Художественное образование; Книжная иллюстрация/цифровая живопись/концепт-арт/2D/разработка логотипа/баннеры/постеры.
Художник (живопись, графика), диджитал арт (2D), разработка логотипов/баннеров/постеров, иллюстраций, концепт персонажей.
Работаю в PS.
— К выполнению каждого полученного проекта подхожу с ответственностью и любовью;
— С каждым проектом работаю индивидуально, без других исполнителей;
— Всегда гарантирую строгое соблюдение сроков и высокое качество работы;
— Опыт работы: 5 лет
~Я не работаю в векторе
Контакты: https://vk.com/makedonskiy_q
e-mail: [email protected]