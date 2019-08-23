Художественное образование; Книжная иллюстрация/цифровая живопись/концепт-арт/2D/разработка логотипа/баннеры/постеры.

Художник (живопись, графика), диджитал арт (2D), разработка логотипов/баннеров/постеров, иллюстраций, концепт персонажей.

Работаю в PS.

— К выполнению каждого полученного проекта подхожу с ответственностью и любовью;

— С каждым проектом работаю индивидуально, без других исполнителей;

— Всегда гарантирую строгое соблюдение сроков и высокое качество работы;

— Опыт работы: 5 лет

~Я не работаю в векторе

Контакты: https://vk.com/makedonskiy_q

e-mail: [email protected]