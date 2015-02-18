Сделаю именно то, что необходимо ВАМ.

Разработкой программного обеспечения занимаюсь уже около 7 лет, в основном мелкие программы для себя и своих знакомых, но так же есть несколько достаточно крупных программ, сделанных по заказу. из самых крупных моих проектов - программы для удалённого заполнения сайта контентом, программы для парсинга сайтов. Основной язык написания - C#, однако помимо него знаю на базовом уровне C, Pascal, Basic, Assembler.

Кроме того, на хорошем уровне владею веб-программированием, используя связку PHP+MySQL+JavaScript. На аналогичном уровне находится связка HTML+CSS. Из готовых проектов есть довольно крупная браузерная игра (на данный момент заказчик закрыл проект, однако я могу продемонстрировать его на своём локальном сервере); Также участвовал в доведении до ума сайта совместных покупок pokupki-sp.ru (Исправление ошибок, переделка некоторого функционала, косметические изменения по требованиям заказчика); Создал несколько сайтов-визиток (icentre.com.ru, второй сайт на данный момент не доступен по причине смены хостинга, но я могу его продемонстрировать на локальном сервере); Разработал модуль, для CMS Joomla. В веб-программировании предпочитаю использовать самописные фреймвоки, однако, при необходимости мне не составит особого труда использовать сторонние.

Люблю писать интересные программы, и с радостью приму ваши заказы.