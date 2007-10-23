Приветствую! Меня зовут Захар, и я молодой копирайтер, стремящийся к развитию в различных сферах. Моя работа связана с созданием привлекательных и информативных текстов для различных целей и аудиторий.
Опыт работы: около 1 года
Редактор Ютуб-канала
В настоящее время я занимаю позицию редактора на Ютуб-канале, посвященном недвижимости. Наша аудитория насчитывает 75 тысяч подписчиков. Моя задача состоит в создании увлекательного и информативного контента для привлечения внимания и удержания аудитории.
Телеграм-каналы
Я также управляю двумя телеграм-каналами. Один из них посвящен криптовалюте и предоставляет актуальные новости и аналитику в этой области. Второй канал посвящен новостям в области робототехники, представляя интересные материалы о последних достижениях и технологических разработках.
Навыки:
Умение создавать качественные тексты с учетом потребностей аудитории.
Владение техниками копирайтинга для привлечения внимания и убеждения аудитории.
Аналитические способности для изучения и обработки информации на различные темы.
Грамотное использование языка и стиля в зависимости от контекста и целей текста.
Готов к сотрудничеству:
Я всегда открыт новым проектам и готов к сотрудничеству в различных областях. Если у вас есть идеи или проекты, требующие качественного текстового контента, не стесняйтесь связаться со мной. Я готов принять вызов и внести свой вклад в ваш успех.
Спасибо за внимание к моему портфолио! Я с нетерпением жду возможности сотрудничества с вами.