Портфолио копирайтера

Приветствую! Меня зовут Захар, и я молодой копирайтер, стремящийся к развитию в различных сферах. Моя работа связана с созданием привлекательных и информативных текстов для различных целей и аудиторий.

Опыт работы: около 1 года

Редактор Ютуб-канала

В настоящее время я занимаю позицию редактора на Ютуб-канале, посвященном недвижимости. Наша аудитория насчитывает 75 тысяч подписчиков. Моя задача состоит в создании увлекательного и информативного контента для привлечения внимания и удержания аудитории.

Телеграм-каналы

Я также управляю двумя телеграм-каналами. Один из них посвящен криптовалюте и предоставляет актуальные новости и аналитику в этой области. Второй канал посвящен новостям в области робототехники, представляя интересные материалы о последних достижениях и технологических разработках.

Навыки:

Умение создавать качественные тексты с учетом потребностей аудитории.

Владение техниками копирайтинга для привлечения внимания и убеждения аудитории.

Аналитические способности для изучения и обработки информации на различные темы.

Грамотное использование языка и стиля в зависимости от контекста и целей текста.

Готов к сотрудничеству:

Я всегда открыт новым проектам и готов к сотрудничеству в различных областях. Если у вас есть идеи или проекты, требующие качественного текстового контента, не стесняйтесь связаться со мной. Я готов принять вызов и внести свой вклад в ваш успех.

Спасибо за внимание к моему портфолио! Я с нетерпением жду возможности сотрудничества с вами.