Zahoda

Александр Захода Zahoda

 
27 летУкраина/Апостолово
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо исправить неточности на сайте

    $5

    На сайте Zahoda.com необходимо исправить такие неточности: 1. Поставить ограничение на загрузку файлов до 10 GB 2. Почта, которая приходит после регистрации, восстановлении и уведомлении должна быть от Zahoda.com (отправитель почты). 3.Надпись при добавлении урока "Максимальный размер файла: ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо исправить неточности на сайте

    $20

    На сайте Zahoda.com необходимо исправить такие неточности: 1.На главной странице, где надпись "Поделиться своим опытом с коллегами и получить вознаграждение" необходимо изменить ссылку на http://zahoda.com/lesson/home/add. 2.Исправить скрипт который отвечает за расчет суммы которая доступна к выводу и ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад