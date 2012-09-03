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Необходимо настроить скрипт Робокассы на сайте.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
11 лет назад
Необходимо настроить скрипт Робокассы на сайте.
На сайте Zahoda.com необходимо исправить такие неточности: 1. Поставить ограничение на загрузку файлов до 10 GB 2. Почта, которая приходит после регистрации, восстановлении и уведомлении должна быть от Zahoda.com (отправитель почты). 3.Надпись при добавлении урока "Максимальный размер файла: ...
На сайте Zahoda.com необходимо исправить такие неточности: 1.На главной странице, где надпись "Поделиться своим опытом с коллегами и получить вознаграждение" необходимо изменить ссылку на http://zahoda.com/lesson/home/add. 2.Исправить скрипт который отвечает за расчет суммы которая доступна к выводу и ...