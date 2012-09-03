На сайте Zahoda.com необходимо исправить такие неточности: 1.На главной странице, где надпись "Поделиться своим опытом с коллегами и получить вознаграждение" необходимо изменить ссылку на http://zahoda.com/lesson/home/add. 2.Исправить скрипт который отвечает за расчет суммы которая доступна к выводу и ...