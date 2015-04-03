Zairchik72

Профессиональный журналист с опытом работы и профильным образованием

Вела отдельные рубрики, тематические страницы, принимала участие в освещении различных областных проектов, писала о работе Областной Думы и жизни сельской глубинки. Занималась обработкой входящей корреспонденции, наполнением сайта газеты.

1. Лауреат 3 степени всероссийского конкурса среди журналистов "Патриот России".

2. Отмечена благодарностью пресс-службы Министерства сельского хозяйства РФ.

Основные навыки и умения: умение быстро и качественно писать тексты в различных жанрах и на различные тематики. С фототехникой на "ты", к публикациям всегда готовлю интересную подборку фото. Грамотна, ответственна, мобильна, стрессоустойчива.