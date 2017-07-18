ZaitSaevaAnna

Навыки

Работа по продвижению сайтов:

-технический аудит сайта

-работа с программами Screaming Frog SEO Spider, Recipient Donor Service, XENU, PageSpeed Insights, Page Weight, Page Weight, NetPeak Spider, Яндекс Вебмастер, Метрика, проверка уникальности текста

- исправление технических ошибок (редиректы,коды ответа сервера, битые ссылки, микроразметка, файл robots.txt, Sitemap)

-знание основных принципов сайтостроения

- знание алгоритмов формирования поисковой выдачи Яндекс

- навыки текстовой оптимизации сайтов (работа с копирайтерами, работа с биржами копирайтеров eTXT, написание технического задания для копирайтера)

-работа над внешней оптимизацией сайта, покупка ссылок (биржа Sape)

-сбор семантического ядра (многотысячные ядра) и быстрая работа с ними (программа Key Collector, сервис Вордстат, Букварикс), работа с выдачей Яндекс

-кластеризация запросов (Топвизер, ручная кластеризация)

- подготовка ежемесячной отчетности(Метрика, Топвизер)

- анализ и тестирование юзабилити сайта, поиск технических ошибок в структуре сайта

- работа в 1С-Битрикс,Битрикс-24

- навыки работы с выпавшими запросами и поддержание позиций сайта