ZaitSaevaAnna

Анна Зайцева ZaitSaevaAnnaZaitSaevaAnna
Работа по продвижению сайтов:
-технический аудит сайта
-работа с программами Screaming Frog SEO Spider, Recipient Donor Service, XENU, PageSpeed Insights, Page Weight, Page Weight, NetPeak Spider, Яндекс Вебмастер, Метрика, проверка уникальности текста
- исправление технических ошибок (редиректы,коды ответа сервера, битые ссылки, микроразметка, файл robots.txt, Sitemap)
-знание основных принципов сайтостроения
- знание алгоритмов формирования поисковой выдачи Яндекс
- навыки текстовой оптимизации сайтов (работа с копирайтерами, работа с биржами копирайтеров eTXT, написание технического задания для копирайтера)
-работа над внешней оптимизацией сайта, покупка ссылок (биржа Sape)
-сбор семантического ядра (многотысячные ядра) и быстрая работа с ними (программа Key Collector, сервис Вордстат, Букварикс), работа с выдачей Яндекс
-кластеризация запросов (Топвизер, ручная кластеризация)
- подготовка ежемесячной отчетности(Метрика, Топвизер)
- анализ и тестирование юзабилити сайта, поиск технических ошибок в структуре сайта
- работа в 1С-Битрикс,Битрикс-24
- навыки работы с выпавшими запросами и поддержание позиций сайта