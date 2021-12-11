Народный фрилансер по народным ценам

Доброго тебе времени суток, кто бы ты ни был, заказчик или фрилансер)

Давай сразу на "Ты", нам так будет проще. Работа работой, но дружелюбная атмосфера всему идет на пользу, верно?)

Меня зовут Андрей, и я специализируюсь в основном на видеомонтаже.

Нарезка, склейка, транскрибация, создание плашек, титров, субтитров, кеинг видео, моушн-трекинг видео - это еще не весь перечень услуг с которыми я могу тебе помочь.

Помимо видео монтажа, я владею навыками работы в Blender, Adobe Photoshop, Audition, Cinema4D.

В любом случае. Если тебе нужна помощь с фото/картинками/видео/аудио обработками - пиши не стесняйся! Помогу чем смогу) А учитывая что сейчас мне более важны отзывы, цена будет "народной" на столько, на сколько это возможно))

Ну и всякие плюшки типо скидки постоянным клиентам, скидки за интересную тематику или долгосрочное сотрудничество тоже есть)

Заинтересовал? Пиши)