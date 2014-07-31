Zakazraboty

Терпеливый заказчик. Хоть я и огласил на исполнение 3 дня, реально задержал проект. Но форум был полностью перенесен на другой движок без потерь. Спасибо Андрею за терпение. Рекомендую к работе. Оплатил работу в срок. С ув. я
Результатом работы доволен. Оценка - отлично. Рекомендую Рената по любым вопросам, связанным с движками форумов, базами данных, установками на хостинги и настройками.
Дополнительный плюс его еще и в том, что реальный его потенциал значительно шире, чем он сам о себе написал в резюме в профиле.