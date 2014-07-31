Zakazraboty

Андрей Zakazraboty

 
40 летУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
googlepwn
Ренат 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Конвертировать БД форума punbb1.2.23 в phpbb3.0.12
Терпеливый заказчик. Хоть я и огласил на исполнение 3 дня, реально задержал проект. Но форум был полностью перенесен на другой движок без потерь. Спасибо Андрею за терпение. Рекомендую к работе. Оплатил работу в срок. С ув. я
Результатом работы доволен. Оценка - отлично. Рекомендую Рената по любым вопросам, связанным с движками форумов, базами данных, установками на хостинги и настройками. Дополнительный плюс его еще и в том, что реальный его потенциал значительно шире, чем он сам о себе написал в резюме в профиле.
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