Буст FPS, Помощь с ПК
Улучшение FPS в играх, помощь с ПК
В моих действиях вы не увидите типичных советов идиотов недооптимизаторов с ютуба, я не порчу систему твикерами и прочей фигней.
В своей группе VK, я уже набрал 250+ положительных отзывов, я и моя группа очень хорошо известны в RU комьюнити игре Rust.
(Если интересно, могу дать ссылку)
Приятным бонусом для вас будут очень доступные цены на стандартную процедуру + FPS, прошу всего 300Р.
Действие аккаунта приостановлено!
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