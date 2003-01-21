Буст FPS, Помощь с ПК

Улучшение FPS в играх, помощь с ПК

В моих действиях вы не увидите типичных советов идиотов недооптимизаторов с ютуба, я не порчу систему твикерами и прочей фигней.

В своей группе VK, я уже набрал 250+ положительных отзывов, я и моя группа очень хорошо известны в RU комьюнити игре Rust.

(Если интересно, могу дать ссылку)

Приятным бонусом для вас будут очень доступные цены на стандартную процедуру + FPS, прошу всего 300Р.