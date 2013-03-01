Захарова Наталья Владимировна

(30.12.78)

Дата составления резюме: 01.03.13

Дом. телефон: +7 (391) 247-30-35

Адрес: 660130, г.Красноярск, ул.Гусарова, д.25,кв.2

Моб. телефон: +7-913-527-06-67 E-mail: [email protected]

Цель: получение заказов на письменный перевод. Языковые пары: с французского на русский, с испанского на русский, с русского на французский, с русского на испанский.

Опыт работы в качестве переводчика:

Март 2013 -Август 2008 Переводы письменные. Для агентств переводов ООО«Диалог», ООО «Лингва» г.Красноярск.

Языковые пары (основные): с французского на русский, с испанского на русский.

ТЕМЫ переводов:

• Гражданский процессуальный Кодекс Испании, 2 главы; (исп.-рус.)

• Согласия на выезд ребенка (рус.-фр., рус.-исп.)

• Свидетельства о рождении, о браке (рус.-фр.)

• Доверенности (рус.-фр.)

• Бухгалтерские балансы (фр.- рус.)

Ноябрь/2005-Октябрь/2007

Переводы письменные внештатно. Для агентства переводов ООО «Лингва».

Языковые пары: с французского на русский, с испанского на русский, с английского на русский.

ОПЫТ ПЕРЕВОДА по темам:

• Договоры, Акты приемки, Доверенности, Счета-фактуры; (исп.-рус.,фр.- рус. и рус.-фр., рус.-исп.)

• Сертификаты о происхождении товара (исп.-рус.) и (рус.-фр., рус.-исп.)

• Технология производства алюминия; (фр.- рус.)

• Аппаратура видеонаблюдения; (англ.-рус.)

Достижения: лучшее понимание сложности процесса письменного перевода, совершенствование навыков, более быстрая работа с текстами, глоссариями, электронными словарями (Lingvo 12, Everest, Multitran on-line), начальное знакомство с программой TRADOS 6.5.

Образование

Сентябрь/1995 - Июнь/2001

1997-2000гг. Красноярский Государственный Педагогический Университет(КГПУ)

ф-т иностранных языков, франко-английское отделение, специальность учитель французского и английского языков, диплом

курсы испанского языка при Педагогическом Университете. Сертификат.

Владение языками

Владение языками • Французский – свободно письменные переводы

Устные переводы нежелательны из-за несоответствия темперамента.

• Испанский – письменные переводы со словарем

• Английский - письменные переводы со словарем

Знание компьютера: Уверенный пользователь MS Word, Excel, Internet.

Наличие домашнего компьютера Pentium IV (винчестер 109 GB, оперативная память 1014 MB), сканера, принтера. Интернет по выделенной линии, e-mail.

Деловые качества: умение соблюдать сроки, серьезный подход к делу, ответственность за результат, стремление повышать свой профессиональный уровень.