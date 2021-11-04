Веб-разработчик. Создаю сайты под ключ

Основные навыки: 1. Адаптивная верстка одно-/многостраничных сайтов: • Уверенные знание CSS/HTML; • Знания JS, JQuery на уровне написания функционала для элементов сайта; • Умение работы с препроцессорами LESS, SASS/SCSS; • Знание Bootstrap 4 • Умение работы с GIT, GULP; • Знания основ PHP. 2. Умения работы с такими графическими редакторами: • Adobe Photoshop; • Adobe XD; • Figma; (Имеются навыки и опыт создания собственного дизайна в вышеназванных программах). 3. Посадка сайта на различные CMS (системы управления контентом сайта): • "1С-Битрикс: Управление сайтом" (имеется сертификат разработчика Bitrix Framework); • "WordPress"; • "Winter CMS"; • С другими не работал, но быстро обучаюсь, если требуется.