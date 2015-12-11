Zaleksandr

Настройка контекстной рекламы в Яндексе профессионально!

Мы - команда профессионалов, котораязанимается настройкой рекламной компании в Яндекс Директ. Наше агентство

предоставляет услуги более 4-х лет для государственных и частных компаний по

всей России и СНГ. Наши довольные клиенты получили от нас качественные проекты

в области разработки сайтов, мобильных приложений, контекстно-медийной рекламы,

СЕО продвижения и др. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Реальные клиенты для Вашего бизнеса при небольшом бюджете уже через 3 дня после запуска рекламной компании. Обращайтесь, всегда договоримся [email protected]. С уважением Александр Зайцев 7 (499) 404 27 92 .