Zalevski_A

Верcтка Email писем

Верстка E-mail писем под все популярные почтовые клиенты (десктопная и мобильная версия);

Сверстанные письма правильно отображаются в почтовых интерфейсах и на различных почтовых клиентах;

Уверенное знание HTML и CSS (для работы с email рассылками);

Навыки работы с Figma, Photoshop;

Большой опыт верстки шаблонов, умение разработать адаптивные шаблоны под все почтовые клиенты;

Понимание принципов работ CRM систем (Send Pulse, MailChimp и др.);

Организованность, умение соблюдать сроки;

Высокая скорость работы и готовность работы в режиме многозадачности.