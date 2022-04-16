Zalevski_A

Верcтка Email писем
Верстка E-mail писем под все популярные почтовые клиенты (десктопная и мобильная версия);
Сверстанные письма правильно отображаются в почтовых интерфейсах и на различных почтовых клиентах;
Уверенное знание HTML и CSS (для работы с email рассылками);
Навыки работы с Figma, Photoshop;
Большой опыт верстки шаблонов, умение разработать адаптивные шаблоны под все почтовые клиенты;
Понимание принципов работ CRM систем (Send Pulse, MailChimp и др.);
Организованность, умение соблюдать сроки;
Высокая скорость работы и готовность работы в режиме многозадачности.
Я против войны в Украине!