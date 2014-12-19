результативное агентство "За лиды"

Результативное агентство "За лиды" готово предложить сотрудничество по тарифу "Лидогенерация" с оплатой за результат.

Используя различные интернет-каналы, мы гарантированно увеличиваем конверсию "посетитель – обращение", что, соответственно, увеличивает Ваши продажи.

Стоимость лида рассчитывается индивидуально.

Также мы готовы предложить работать по одному из выбранных направлений, например: SEO, SMM, Контекстная реклама и т.д.

Для получения более подробной информации обращайтесь по телефонам или пишите на e-mail.