Художник-иллюстратор
Я иллюстратор и специализируюсь на растровой графике. С отличием закончила филиал ВГИКа по специальности художник-мультипликатор. Обладаю навыками создания сюжетных иллюстраций и разработки концептов персонажей, так же общее знание программного обеспечения Adobe.
Умею работать в команде и находить общий язык с людьми, легко обучаема, ответственно отношусь к выполнению поставленных задач.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ворон детектив4 просмотра
- Прогулка по библиотеке4 просмотра
- Дед Мороз лесничий4 просмотра
- Осенние заготвоки4 просмотра
- Новогодняя открытка1 просмотр
- Снегирь1 просмотр
- "Детвора"1 просмотр