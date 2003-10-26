Художник-иллюстратор

Я иллюстратор и специализируюсь на растровой графике. С отличием закончила филиал ВГИКа по специальности художник-мультипликатор. Обладаю навыками создания сюжетных иллюстраций и разработки концептов персонажей, так же общее знание программного обеспечения Adobe.

Умею работать в команде и находить общий язык с людьми, легко обучаема, ответственно отношусь к выполнению поставленных задач.