Замураев Илья Николаевич
01.12.1983
Tegernseer Landstr. 164
81539 Muenchen
Deutschland
2001 - 2007 Государственная Социально-Педагогическая Академия,
факультет иностранных языков (английский - немецкий), диплом с отличием
06.2005 - 11.2005 YMCA "Chingachgook" summer camp, Glen's Falls, NY, USA, maintenance
2006 Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario, "Leader-course in general management "
2008 - 2011 Sprachen und Dolmetscher Institut, Институт иностранных языков и переводчиков, Мюнхен