Веб-студия ПРОДАЮЩИХ САЙТОВ
Меня зовут Чугунов Сергей и разработкой сайтов я занимаюсь уже более 10 лет.
Моя веб-студия занимается разработкой именно ПРОДАЮЩИХ САЙТОВ, то есть тех, которые помогают вам продать свои услуги.
Занимаемся сайтостроением комплексно и созданием, и рекламой, и поддержкой.
У меня ИП. Работать можем по договору, наличный, безналичный рассчет или через безопасную сделку на фрилансе, как вам удобнее. Цены на проекты обсуждаются индивидуально. Портфолио высылаю исходя из заказа.
Действие аккаунта приостановлено!