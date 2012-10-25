Zanozasila

Елена Занозина Zanozasila

 
38 летРоссия/Белгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Создаю сайты медицинской направленности

Люблю создавать сайты медицинской направленности. Сам раньше был медиком, но жизнь вынудила пойти во фриланс, стать вебмастером. Но медицинское образование никуда не выкинешь, к медицине тянет не на шутку. Это мой первый проект - http://mnogoboleznei.ru/index.php/novmedic . На этом сайте кроме новостей медицины собраны отличные статьи на тему венерических болезней, лор-заболеваний, хирургии и других отраслей здравоохранения.