Zanozasila

Создаю сайты медицинской направленности

Люблю создавать сайты медицинской направленности. Сам раньше был медиком, но жизнь вынудила пойти во фриланс, стать вебмастером. Но медицинское образование никуда не выкинешь, к медицине тянет не на шутку. Это мой первый проект - http://mnogoboleznei.ru/index.php/novmedic . На этом сайте кроме новостей медицины собраны отличные статьи на тему венерических болезней, лор-заболеваний, хирургии и других отраслей здравоохранения.