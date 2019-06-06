Zar_Daymon

Дмитрий Zar_Daymon

 
28 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайнерские решения задач для вашего бизнеса

Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий и я готов предложить вам услуги по разработке дизайна в таких направлениях:

  • дизайн сайтов (psd, без верски)
  • дизайн наружной и внутренней рекламы
  • полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, каталоги...)
  • дизайн баннера, billboard
  • оформление групп в соцсетях(меню, аватар, шапка)
  • дизайн YouTube каналов
  • дизайн упаковки
Работать со мной это:

  • гарантия качества
  • оперативная связь
  • творческий подход к решению поставленных задач
  • соблюдения сроков
Контакты для связи:

email: [email protected]

telegram: https://t.me/Zar_Daymon

Дизайн сайтаДизайн упаковки
Портфолио