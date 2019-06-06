Дизайнерские решения задач для вашего бизнеса
Здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий и я готов предложить вам услуги по разработке дизайна в таких направлениях:
- дизайн сайтов (psd, без верски)
- дизайн наружной и внутренней рекламы
- полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, каталоги...)
- дизайн баннера, billboard
- оформление групп в соцсетях(меню, аватар, шапка)
- дизайн YouTube каналов
- дизайн упаковки
- гарантия качества
- оперативная связь
- творческий подход к решению поставленных задач
- соблюдения сроков
email: [email protected]
telegram: https://t.me/Zar_Daymon
Портфолио
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