Дизайнерские решения задач для вашего бизнеса

Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий и я готов предложить вам услуги по разработке дизайна в таких направлениях:

дизайн сайтов (psd, без верски)

дизайн наружной и внутренней рекламы

полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, каталоги...)

дизайн баннера, billboard

оформление групп в соцсетях(меню, аватар, шапка)

дизайн YouTube каналов

дизайн упаковки



Работать со мной это:

гарантия качества

оперативная связь

творческий подход к решению поставленных задач

соблюдения сроков

Контакты для связи:

email: [email protected]

telegram: https://t.me/Zar_Daymon