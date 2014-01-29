Грамотность, качество
По образованию психолог. Закончила с отличием Московский педагогический государственный университет (бывший имени Ленина).
Преподаю в колледже гуманитарные дисциплины.
Люблю буквы, слова, люблю складывать из них строчки и страницы.
Грамотность врожденная.
Верю, что красота спасет мир, а в Интернете в первую очередь красота Грамотного Слова.
Готова в этом помочь.
Опыт пока небольшой, но я учусь и развиваюсь.
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Портфолио
- Репетитор на диване!125 просмотров
- Новая жизнь: миф или реальность?140 просмотров