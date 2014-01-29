Грамотность, качество

По образованию психолог. Закончила с отличием Московский педагогический государственный университет (бывший имени Ленина).

Преподаю в колледже гуманитарные дисциплины.

Люблю буквы, слова, люблю складывать из них строчки и страницы.

Грамотность врожденная.

Верю, что красота спасет мир, а в Интернете в первую очередь красота Грамотного Слова.

Готова в этом помочь.

Опыт пока небольшой, но я учусь и развиваюсь.