Переводчик технической документации, англ.яз.
Переводчик технической документации, англ.яз.
Имею высшее образование: в 1982 году окончила Пятигорский Госпединститут иностранных языков по специальности "английский язык".
Работала переводчиком технической документации в СКБ ОАО "Волгабурмаш". Переводила патенты, техническую документацию к оборудованию, письма, договоры.
Работала переводчиком в ОАО "Гипровостокнефть". Занималась переводом проектной технической документации в сферах, связанных с проектированием, строительством, и эксплуатацией объектов нефтегазовой промышленности.
Работала в строительной компании "Монотек". Устный и письменный перевод.
В настоящее время - переводчик технической литературы.
Работаю в программах Word, Excel, AutoCAD, Trados и другие.
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