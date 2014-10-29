Переводчик технической документации, англ.яз.

Переводчик технической документации, англ.яз.

Имею высшее образование: в 1982 году окончила Пятигорский Госпединститут иностранных языков по специальности "английский язык".

Работала переводчиком технической документации в СКБ ОАО "Волгабурмаш". Переводила патенты, техническую документацию к оборудованию, письма, договоры.

Работала переводчиком в ОАО "Гипровостокнефть". Занималась переводом проектной технической документации в сферах, связанных с проектированием, строительством, и эксплуатацией объектов нефтегазовой промышленности.

Работала в строительной компании "Монотек". Устный и письменный перевод.

В настоящее время - переводчик технической литературы.

Работаю в программах Word, Excel, AutoCAD, Trados и другие.