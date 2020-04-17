Мастер пера. Напишу статью так, что она будет интереснее высокобюджетного фильма.

Знаю самые интересные особенности и малоизвестные факты по разнообразным тематикам из совершенно разных областей науки, культуры, искусства, истории. Жонглирую метафорами и фразеологизмами так, что читатель невольно будет желать продолжения.