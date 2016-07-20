Zaratustra25

Имеется опыт работы в разработке web-сайтов различной направленности. Wordpress, HTML, CSS, Bootstrap хороший уровень подготовки. PHP на начальном уро

Имеется опыт работы в разработке web-сайтов различной направленности. Wordpress, HTML, CSS, Bootstrap хороший уровень подготовки. PHP на начальном уровне изучения (с уклоном на Wordpress), JS на уровне создания простых скриптов и их подключения. Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка. От себя предлагаю честность, ответственность и упорство в работе. Присутствует желание развиваться и обучаться всему новому. От Вас требуется технически грамотно поставленная задача и своевременная оплата.

Некоторые примеры работ: все адаптивные, работают на Wordpress

http://flamingovodka.com/

http://duvinrouge.com/

http://tropport.com/

http://altrexgroup.com/

http://rcci.ky/