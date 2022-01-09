Менеджер по рекламе в инстаграм

Закончила курс создателей сайта easyprbot.Полученные навыки: -оформление аккаунта с нуля;-написание продающей шапки профиля;-оформление taplink;-написание рекламной подачи;-проведение конкурентного анализа;-проверка блогеров на накрутку;-проведение консультаций по заказу рекламы;-могу сократить расходы на рекламу более чем на 40%;-спрогнозирую итоговый приход подписчиков с рекламы за 10 минут после её выхода;-имею собственную базу блогеров.