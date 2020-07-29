Zardroz

Аскар Мусин Zardroz

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание моделей и 3D визуализация

К вашим услугам создание 3D моделей, текстурирование и визуализация.

Предметы интерьера, разнообразная техника, здания.

В зависимости от требований создам Hi-PolyLow-Poly с грамотной разверткой и PBR материалами в разных пайплайнах (metal/roughspec/gloss). При заказе рендера высылаю исходники, если есть надобность.

Гарантирую качественное и быстрое выполнение работ, поддержку связи на всех этапах выполнения заказа для оперативного внесения правок.