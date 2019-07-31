ZareichukVA

Валентина Зарейчук ZareichukVA

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Профессиональный полиграфический дизайн, верстка многостраничных изданий

Опыт работы графическим дизайнером более 10 лет 

Работаю в графических редакторах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe Indesign

InDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshop