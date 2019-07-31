Валентина Зарейчук ZareichukVAZareichukVA
40 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Профессиональный полиграфический дизайн, верстка многостраничных изданий
Опыт работы графическим дизайнером более 10 лет
Работаю в графических редакторах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe Indesign
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Портфолио
- Разработка дизайна презентации компании162 просмотра
- Каталог готовых проектов домов145 просмотров
- Каталог дорожной продукции145 просмотров
- Презентация производственной компании VENTABLOK146 просмотров
- Каталог дорожной продукции163 просмотра
- Презентация консалтинговой компании ИБИКОН127 просмотров
- Дизайн евробуклета для клиники Эскулап117 просмотров