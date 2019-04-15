Напишу уникальную статью, сделаю рерайт, напечатаю текст с любого материала
Приветствую Вас! Меня зовут Зарина Новикова.
Предоставляю услуги по копирайтингу, рерайтингу; написанию продающих текстов; набору текстов; расшифровке аудио/видео; наполнению группы VK контентом.
Образование высшее юридическое, специализация: Гражданское право. Опыт работы от офис-менеджера до юриста в компании. Также занималась частной юридической практикой.Хобби: груминг домашних животных, фитнес.
Хорошо владею программами Microsoft Word, Excel, Google docs.
Ответственно отношусь к работе, учитываю пожелания клиентов. Заказы выполняю в нужный срок.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Продающие тексты
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Рерайтинг
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Транскрибация
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$1/час
от $1от 1 дня
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