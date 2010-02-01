Профессиональные знания и навыки:
Опыт работы по 94 ФЗ, 44 ФЗ, 223 ФЗ.
Успешный опыт работы с СРО, банками, лизинговыми компаниями;
Опыт подбора персонала;
Опыт активных продаж;
Опыт публичных выступлений перед большими аудиториями;
Опыт работы разъездного характера;
Опыт работы с негативно настроенными клиентами;
Знание этики делового общения;
Опыт работы с большим объемом информации;
Уверенный пользователь ПК( Word, Excel, Интернет, CRM, IBSO);
Знание 1С8;
Наличие водительского удостоверения категории В, наличие автомобиля
Образование: высшее
2006 г. -2011 г.- Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Факультет: экономический
Специальность: товароведение и экспертиза товаров
Дополнительное образование:
2009 г. – цикл лекций «Forex: первые шаги», TeleTRADE
05.2010 г.- тренинг «Технология подбора персонала в бизнес-организациях», ООО КА «Проспект кадров»
10.2010 г. – краткосрочное повышение квалификации по программе «Управление инновациями в торговле и общественном питании», (ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»)
09.2011 г. – тренинг по технике активных продаж.
10.2011 г. – Курсы 1С: Предприятие 8.2
17.05.2012 г. – 18.05.2012 г. – Тренинг «Навыки продаж. Базовый курс», ОАО «НСК «Банк Левобережный»
26.06.2012 г. – Тренинг «Сложные переговоры», ОАО «НСК «Банк Левобережный»
22.04.2013 г.-27.04.2013 г. – Международная практическая конференция «Государственные и коммерческие закупки. Практический анализ действующего законодательства и Федеральной контрактной системы. Защита интересов в ФАС России. Теория и практика размещения заказа и участия в нем: особенности различных форм и процедур»
Опыт работы:
12.12.2013г. – 4.07.2014 г., производственное объединение «Аркат»
Заместитель директора по общим вопросам
Функциональные обязанности:
• Участие в аукционах по 44 и 223 ФЗ
(Поиск и анализ актуальных тендеров по всем направлениям деятельности; подготовка документации, подача заявок);
• Организация и курирование работы офиса продаж мебели;
• Подбор персонала;
• Разработка презентационных материалов для франчайзингового направления;
• Работа по регистрации товарного знака;
• Организация и курирование работы по созданию сайта компании;
• Разработка системы отчетности для филиалов, контроль исполнения;
01.08.2012 г. – 12.11.2013 г., строительная компания ООО «Русстрой»
Заместитель директора по общим вопросам
Функциональные обязанности:
• Участие в аукционах по 94 и 223 ФЗ
(Поиск и анализ аукционов, подготовка документации, получение тендерного займа, банковской гарантии);
• Ведение документооборота;
• Организационная работа:
-подбор персонала;
-участие в ведении кадрового делопроизводства.
- адаптация персонала;
-организация и учет работы строительной техники (прием заказов, ведение журнала работы техники, сдача чеков за ГСМ и наличных денежных средств в бухгалтерию);
-контроль, оптимизация расходов корпоративной связи;
-организация благотворительных акций;
- ведение и учет топливных карт для сотрудников;
• Взаимодействие со сторонними организациями:
-полное ведение работы с СРО;
-работа с банками, лизинговыми компаниями (получение кредитов, кредитных линий, лизинга);
- взаимодействие с арендодателями, арендаторами;
- взаимодействие с поставщиками, отслеживание договоров, счетов, проплат;
-участие в оформлении разрешительных документов для иностранных граждан;
-подготовка исполнительной документации для заказчика;
• Внутреннее информирование персонала:
-организация оповещения о новых документах, приказах;
- контроль исполнения поручений;
- разработка и запуск сайта компании;
- разработка логотипа компании, визиток для сотрудников, заказ и регистрация печати компании.
• Обеспечение канцтоварами, офисным инвентарем и расходными материалами, обеспечение связи (телефоны, выделенные интернет-каналы, эксплуатация городских линий)
14.05.2012 г. - 03.07.2012 г., ОАО «НСК «Банк Левобережный»
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Функциональные обязанности:
• переговоры на уровне первых лиц;
• активный поиск клиентов;
• ведение отчетности.
01. 09.2011 г.- 14.05.2012 г., НО НПФ «Лукойл-Гарант»
Финансовый консультант
Функциональные обязанности:
• телефонные переговоры на уровне первых лиц;
• активный поиск клиентов;
• проведение публичных презентаций услуг фонда на предприятиях города и области;
• заключение договоров;
• ведение отчетности;
12.2010 г.- 07.2011 г., официальный дилер Ауди, «АС Кемерово»
Администратор салона
Функциональные обязанности:
• прием телефонных звонков;
• работа с исходящей корреспонденцией (письма, факсимильные сообщения): регистрация, передача, учёт, хранение; отправление срочных писем;
• обеспечение жизнедеятельности офиса (заказ канцелярии, кофе, воды);
• встреча клиентов, приготовление кофе.
02.2010 г.- 11.2010 г., ООО КА «Проспект кадров»
Менеджер
Функциональные обязанности:
• осуществление подбора персонала (от рабочих специальностей до топовых позиций);
• организация и проведение собеседований, проведение телефонного интервью с кандидатами;
• оценка кандидатов и проверка рекомендаций;
• ведение отчетности;
• работа с электронной и бумажной базой данных;
• телефонные переговоры, в том числе, на уровне первых лиц;
• составление и рассылка коммерческих предложений;
• активный поиск клиентов-заказчиков;
• презентация компании по телефону;
• работа с пакетом документов (договора, акты сдачи, заявки и т. п.);
• работа со СМИ
Личные качества: Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, самоорганизация, пунктуальность.