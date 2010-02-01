тендер-менеджер

Профессиональные знания и навыки:

Опыт работы по 94 ФЗ, 44 ФЗ, 223 ФЗ.

Успешный опыт работы с СРО, банками, лизинговыми компаниями;

Опыт подбора персонала;

Опыт активных продаж;

Опыт публичных выступлений перед большими аудиториями;

Опыт работы разъездного характера;

Опыт работы с негативно настроенными клиентами;

Знание этики делового общения;

Опыт работы с большим объемом информации;

Уверенный пользователь ПК( Word, Excel, Интернет, CRM, IBSO);

Знание 1С8;

Наличие водительского удостоверения категории В, наличие автомобиля

Образование: высшее

2006 г. -2011 г.- Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Факультет: экономический

Специальность: товароведение и экспертиза товаров

Дополнительное образование:

2009 г. – цикл лекций «Forex: первые шаги», TeleTRADE

05.2010 г.- тренинг «Технология подбора персонала в бизнес-организациях», ООО КА «Проспект кадров»

10.2010 г. – краткосрочное повышение квалификации по программе «Управление инновациями в торговле и общественном питании», (ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»)

09.2011 г. – тренинг по технике активных продаж.

10.2011 г. – Курсы 1С: Предприятие 8.2

17.05.2012 г. – 18.05.2012 г. – Тренинг «Навыки продаж. Базовый курс», ОАО «НСК «Банк Левобережный»

26.06.2012 г. – Тренинг «Сложные переговоры», ОАО «НСК «Банк Левобережный»

22.04.2013 г.-27.04.2013 г. – Международная практическая конференция «Государственные и коммерческие закупки. Практический анализ действующего законодательства и Федеральной контрактной системы. Защита интересов в ФАС России. Теория и практика размещения заказа и участия в нем: особенности различных форм и процедур»

Опыт работы:

12.12.2013г. – 4.07.2014 г., производственное объединение «Аркат»

Заместитель директора по общим вопросам

Функциональные обязанности:

• Участие в аукционах по 44 и 223 ФЗ

(Поиск и анализ актуальных тендеров по всем направлениям деятельности; подготовка документации, подача заявок);

• Организация и курирование работы офиса продаж мебели;

• Подбор персонала;

• Разработка презентационных материалов для франчайзингового направления;

• Работа по регистрации товарного знака;

• Организация и курирование работы по созданию сайта компании;

• Разработка системы отчетности для филиалов, контроль исполнения;

01.08.2012 г. – 12.11.2013 г., строительная компания ООО «Русстрой»

Заместитель директора по общим вопросам

Функциональные обязанности:

• Участие в аукционах по 94 и 223 ФЗ

(Поиск и анализ аукционов, подготовка документации, получение тендерного займа, банковской гарантии);

• Ведение документооборота;

• Организационная работа:

-подбор персонала;

-участие в ведении кадрового делопроизводства.

- адаптация персонала;

-организация и учет работы строительной техники (прием заказов, ведение журнала работы техники, сдача чеков за ГСМ и наличных денежных средств в бухгалтерию);

-контроль, оптимизация расходов корпоративной связи;

-организация благотворительных акций;

- ведение и учет топливных карт для сотрудников;

• Взаимодействие со сторонними организациями:

-полное ведение работы с СРО;

-работа с банками, лизинговыми компаниями (получение кредитов, кредитных линий, лизинга);

- взаимодействие с арендодателями, арендаторами;

- взаимодействие с поставщиками, отслеживание договоров, счетов, проплат;

-участие в оформлении разрешительных документов для иностранных граждан;

-подготовка исполнительной документации для заказчика;

• Внутреннее информирование персонала:

-организация оповещения о новых документах, приказах;

- контроль исполнения поручений;

- разработка и запуск сайта компании;

- разработка логотипа компании, визиток для сотрудников, заказ и регистрация печати компании.

• Обеспечение канцтоварами, офисным инвентарем и расходными материалами, обеспечение связи (телефоны, выделенные интернет-каналы, эксплуатация городских линий)

14.05.2012 г. - 03.07.2012 г., ОАО «НСК «Банк Левобережный»

Менеджер по работе с корпоративными клиентами

Функциональные обязанности:

• переговоры на уровне первых лиц;

• активный поиск клиентов;

• ведение отчетности.

01. 09.2011 г.- 14.05.2012 г., НО НПФ «Лукойл-Гарант»

Финансовый консультант

Функциональные обязанности:

• телефонные переговоры на уровне первых лиц;

• активный поиск клиентов;

• проведение публичных презентаций услуг фонда на предприятиях города и области;

• заключение договоров;

• ведение отчетности;

12.2010 г.- 07.2011 г., официальный дилер Ауди, «АС Кемерово»

Администратор салона

Функциональные обязанности:

• прием телефонных звонков;

• работа с исходящей корреспонденцией (письма, факсимильные сообщения): регистрация, передача, учёт, хранение; отправление срочных писем;

• обеспечение жизнедеятельности офиса (заказ канцелярии, кофе, воды);

• встреча клиентов, приготовление кофе.

02.2010 г.- 11.2010 г., ООО КА «Проспект кадров»

Менеджер

Функциональные обязанности:

• осуществление подбора персонала (от рабочих специальностей до топовых позиций);

• организация и проведение собеседований, проведение телефонного интервью с кандидатами;

• оценка кандидатов и проверка рекомендаций;

• ведение отчетности;

• работа с электронной и бумажной базой данных;

• телефонные переговоры, в том числе, на уровне первых лиц;

• составление и рассылка коммерческих предложений;

• активный поиск клиентов-заказчиков;

• презентация компании по телефону;

• работа с пакетом документов (договора, акты сдачи, заявки и т. п.);

• работа со СМИ

Личные качества: Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, самоорганизация, пунктуальность.