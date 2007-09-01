Письменный переводчик текстов разной направленности

1) Период работы:01.08.2014- настоящее время

Должность: менеджер Учебного Центра, администратор тестового центра Pearson Vue

Название организации: АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»

Должностные обязанности:

• консультация клиентов по вопросам обучения

• поиск потенциальных клиентов

• оформление счетов, договоров

• проведение обучения для ИТ-специалистов

• прием и контроль проведения экзаменов в центре тестирования Pearson Vue

2) Период работы:01.12.2011- 15.08.2012

Должность:помощник руководителя, переводчик

Название организации: ООО «77 Любрикантс»

Должностные обязанности

•перевод технической документации (паспорта безопасности, описание продукции (смазочные материалы), научно-популярных статей)

•составление статей на русском и английском языках для сайта компании

•ведение деловой переписки, переговоров с иностранными партнерами

•сбор необходимой документации для размещения заказа в Голландии, его таможенной

очистки

3) Период работы:10.11.2011-настоящее время

Должность:устный, письменный переводчик

Название организации: Бюро переводов «Атлантис», ИП Арутунян.

Должностные обязанности:

•перевод текстов различной тематики: научно-техническая, художественная

литература, аудио семинары по психологии, кандидатская диссертация по

техническим наукам, бизнес-планы, деловая корреспонденция, международные

контракты, личные документы, интернет каталоги, итд

4) Период работы: 23.12.2010- 30.11.2011

Должность:менеджер внешнеэкономических дел,переводчик

Название организации: ООО «Компания «Беринг»

Должностные обязанности

:•перевод технической документации (инструкций по эксплуатации оборудования)

•составление и выполнение договоров с внешнеторговыми организациями по поставкам продукции на экспорт

•решение вопросов производственно-технической кооперации с предприятиями и фирмами

других стран

•участиев переговорах с иностранными фирмами, деловая переписка.

•сбор и перевод документации для таможенной очистки иностранного сырья и

оборудования

Должность:менеджер по продаже

Название организации: ООО «Компания «Беринг»

Должностные обязанности:

•поддержание контакта с постоянными клиентами (перезаключение договоров, отправка образцов

продукции на согласование, работа с претензиями и рекламациями, пересортица

товаров)

•прием и обработка заказов клиентов, оформление необходимой документации

•ежемесячное составление плана продаж

•контроль оплаты покупателями товаров по заключенным договорам

•контроль организации изготовления и отгрузки продукции покупателям

•организация преддоговорной работы и заключение договоров

5) Период работы: 01.09.2007- настоящее время

Должность:преподаватель английского языка

Название организации: Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет Должностные обязанности:

●Проведение лекций и практических занятий по курсу «Переводчик в сфере профессиональной

коммуникации»

●Составление учебной программы для курса, разработка методических пособий

.●Курирование научно-практических работ слушателей курсов

●Подготовка студентов последних курсов к собеседованию в иностранных нефтяных

компаниях

●Проведение занятий по подготовке к международному экзамену IELTS

6) Период работы: 01.09 2005 -01.09.2007

Должность: преподаватель английского языка

Название организации:Башкирский Государственный Педагогический Университет им.Акмуллы

Должностные обязанности :

●Проведение практических занятий на дневном отделении.

●Организация олимпиад по иностранному языку

●Подготовка студентов к сдаче международного экзамена TOEFL

7)Период работы: с октября 2004 по август 2005 года

Должность: офис-менеджер

Название организации:ООО «Промснабметалл Агидель»

Должностные обязанности и достижения:

Поиск клиентов, продвижение товара, работа с клиентами и

клиентской базой, прием заказов, отслеживание работы склада с заявкой,

выставление счетов клиентам, отгрузка товара, контроль поступления товара к

клиенту.

8)Период работы: с июня 2004 по октябрь 2004 года

Должность: секретарь

Название организации: Gulf Beaches Real Estate, штат Флорида, США

Должностные обязанности :

Работа с документацией, подготовка проектов договоров, поиск и анализ

информации в Internet

.Должность: администратор на ресепшн

Название организации: Marriott Hotel, штат Флорида, США

Должностные обязанности: Прием и распределение звонков.Отправка/прием факса. Бронирование,размещение.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: Башкирский Государственный Педагогический Университет им.Акмуллы

Годы обучение:2000-2005

Факультет: Иностранных языков

Специальность: Учитель английского и французского языков

Форма обучения:Дневная/Очная

Курс «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»Годы Обучения:2004-2005

Личные качества: Дисциплинированность,ответственность, креативность, организованность. Высокая работоспособность, нацеленность на результат.

Дополнительныенавыки: Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, Outlook, Internet, AutoCAD, AdobeInDesign)