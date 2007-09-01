1) Период работы:01.08.2014- настоящее время
Должность: менеджер Учебного Центра, администратор тестового центра Pearson Vue
Название организации: АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»
Должностные обязанности:
• консультация клиентов по вопросам обучения
• поиск потенциальных клиентов
• оформление счетов, договоров
• проведение обучения для ИТ-специалистов
• прием и контроль проведения экзаменов в центре тестирования Pearson Vue
2) Период работы:01.12.2011- 15.08.2012
Должность:помощник руководителя, переводчик
Название организации: ООО «77 Любрикантс»
Должностные обязанности
•перевод технической документации (паспорта безопасности, описание продукции (смазочные материалы), научно-популярных статей)
•составление статей на русском и английском языках для сайта компании
•ведение деловой переписки, переговоров с иностранными партнерами
•сбор необходимой документации для размещения заказа в Голландии, его таможенной
очистки
3) Период работы:10.11.2011-настоящее время
Должность:устный, письменный переводчик
Название организации: Бюро переводов «Атлантис», ИП Арутунян.
Должностные обязанности:
•перевод текстов различной тематики: научно-техническая, художественная
литература, аудио семинары по психологии, кандидатская диссертация по
техническим наукам, бизнес-планы, деловая корреспонденция, международные
контракты, личные документы, интернет каталоги, итд
4) Период работы: 23.12.2010- 30.11.2011
Должность:менеджер внешнеэкономических дел,переводчик
Название организации: ООО «Компания «Беринг»
Должностные обязанности
:•перевод технической документации (инструкций по эксплуатации оборудования)
•составление и выполнение договоров с внешнеторговыми организациями по поставкам продукции на экспорт
•решение вопросов производственно-технической кооперации с предприятиями и фирмами
других стран
•участиев переговорах с иностранными фирмами, деловая переписка.
•сбор и перевод документации для таможенной очистки иностранного сырья и
оборудования
Должность:менеджер по продаже
Название организации: ООО «Компания «Беринг»
Должностные обязанности:
•поддержание контакта с постоянными клиентами (перезаключение договоров, отправка образцов
продукции на согласование, работа с претензиями и рекламациями, пересортица
товаров)
•прием и обработка заказов клиентов, оформление необходимой документации
•ежемесячное составление плана продаж
•контроль оплаты покупателями товаров по заключенным договорам
•контроль организации изготовления и отгрузки продукции покупателям
•организация преддоговорной работы и заключение договоров
5) Период работы: 01.09.2007- настоящее время
Должность:преподаватель английского языка
Название организации: Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет Должностные обязанности:
●Проведение лекций и практических занятий по курсу «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации»
●Составление учебной программы для курса, разработка методических пособий
.●Курирование научно-практических работ слушателей курсов
●Подготовка студентов последних курсов к собеседованию в иностранных нефтяных
компаниях
●Проведение занятий по подготовке к международному экзамену IELTS
6) Период работы: 01.09 2005 -01.09.2007
Должность: преподаватель английского языка
Название организации:Башкирский Государственный Педагогический Университет им.Акмуллы
Должностные обязанности:
●Проведение практических занятий на дневном отделении.
●Организация олимпиад по иностранному языку
●Подготовка студентов к сдаче международного экзамена TOEFL
7)Период работы: с октября 2004 по август 2005 года
Должность: офис-менеджер
Название организации:ООО «Промснабметалл Агидель»
Должностные обязанности и достижения:
Поиск клиентов, продвижение товара, работа с клиентами и
клиентской базой, прием заказов, отслеживание работы склада с заявкой,
выставление счетов клиентам, отгрузка товара, контроль поступления товара к
клиенту.
8)Период работы: с июня 2004 по октябрь 2004 года
Должность: секретарь
Название организации: Gulf Beaches Real Estate, штат Флорида, США
Должностные обязанности:
Работа с документацией, подготовка проектов договоров, поиск и анализ
информации в Internet
.Должность: администратор на ресепшн
Название организации: Marriott Hotel, штат Флорида, США
Должностные обязанности: Прием и распределение звонков.Отправка/прием факса. Бронирование,размещение.
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: Башкирский Государственный Педагогический Университет им.Акмуллы
Годы обучение:2000-2005
Факультет: Иностранных языков
Специальность: Учитель английского и французского языков
Форма обучения:Дневная/Очная
Курс «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»Годы Обучения:2004-2005
Личные качества: Дисциплинированность,ответственность, креативность, организованность. Высокая работоспособность, нацеленность на результат.
Дополнительныенавыки: Опытный пользователь ПК (Microsoft Office, Outlook, Internet, AutoCAD, AdobeInDesign)