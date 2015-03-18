Копирайтинг, рерайтинг, разработка PR-кампаний, рекламных кампаний, сценарии.

Образование: высшее. Специальность: связи с общественностью (PR). Институт социальных технологий Казанского Национального Исследовательского Технического Университета им. А.Н. Туполева.

Опыт работы:

2013 год - настоящее время: продюсерский центр ShowMakers group, ведущий специалист. Обязанности:

Организация шоу-мероприятий - разработка сценария, составление медиаплана, продвижение мероприятия в социальных сетях, организация работы с подрядчиками, копирайтинг, подбор персонала, сотрудничество со СМИ, полное администрирование мероприятия в день его проведения.

PR-консалтинг - разработка PR-кампании: исследование текущей ситуации компании, стратегическое планирование, разработка и исполнение тактических действий и мероприятий, оценка результатов и рекомендации по дальнейшему развитию компании.

Продвижение ресторанного бизнеса - разработка плана ребрендинга ресторана, подготовка акций и специальных мероприятий для

привлечения клиентов.

Переговоры с партнерами – подготовка и проведение презентаций.

Копирайтинг – рекламные тексты, пресс-релизы,статьи, тексты для информационных буклетов, написание основного контента

сайтов, тексты для приглашений, презентаций, спичрайтинг.

2013 год – стажировка в агентстве маркетинговых коммуникаций «АМК Статус».

Обязанности: подготовка и участие в рекламной выставке, копирайтинг, расширение клиентской базы.

2012 год – стажировка в профессиональном СМИ на телеканале ТНВ, служба новостей в качестве журналиста.

Обязанности: съемка новостных сюжетов,написание закадрового текста, озвучка закадрового текста, участие в монтаже сюжетов.

2011 год – стажировка в благотворительном фонде «Ак Барс созидание», создание PR-проекта «Поиск новых методов фандрайзинга для реализации проекта «Твори добро»», проект – лауреат Всероссийского конкурса студенческих работ в области

развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин».

2010 год – стажировка в профессиональном СМИ на радиостанции «Татарстан» в качестве журналиста.

Обязанности: написание текстов для радиопередач,озвучка новостей, составление сетки вещания.

2010 год – создание студенческого радио в университете, должность главного редактора.

Обязанности: написание сценариев радиопередач,запись интервью, озвучка передач, обработка в программе Wavelab, контроль работы редакции, презентация проекта студенческого радио, проект – лауреат Всероссийского конкурса студенческих

работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин».

Дополнительные навыки:

Уверенный пользователь ПК

Языки: русский, татарский - свободное владение,

английский - intermediate.

Широкие познания в области эзотерики, кулинарии, классической литературы.

Увлечения: путешествия, эзотерика, йога, литература, PR, реклама, журналистика, игра на фортепьяно и гитаре, театр.

Не замужем, детей нет.