Переводчик, копирайтер

Привет, меня зовут Катя. Буду с радостью твоим онлайн-переводчиком или копирайтером.

Про меня :

1. Образование :ВДПУ (Винница)Специальность: Іноземні мови(англійська + німецька).Середня освіта.- неоконченное высшее, 09.2020 − 06.2024 (3 года 9 месяцев)

Знание языков Английский - Выше среднего, Русский - Продвинутый (свободно), Украинский - Продвинутый (свободно)

2. Знание компьютера, программ: Знание Microsoft Windows, Office, Internet на уровне продвинутого пользователя.

3. Личные качества :ответственность, нацеленность на результат, целеустремленность, коммуникабельность, умение работать в команде, быстрая обучаемость, самоорганизованность.

4. Хобби : чтение книг, бег, саморазвитие в любой сфере, изучаю английский язык, люблю общаться с людьми на разные интересные темы.

5. Навыки : Грамотная речь, умение разрешать конфликтные ситуации. -настойчивость; -нацеленность на результат; -оптимизм; -организованность -грамотная и четкая речь, хорошая дикция; -отличное знание ПК; -знание иностранного языка; -высокая скорость печати; -навыки телефонных переговоров; -умение работать с большим объемом информации; -опыт работы с возражениями;