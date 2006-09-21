Образование
Киевский Национальный Экономический Университет
им. Вадима Гетмана (НарХоз)
Специальность: экономическая кибернетика (3 курс, вечернего факультета).
Опыт работы
Октябрь 2004
НПП «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР», экономист ОИТ:
• разработка баз данных в среде MS Office Access, MS SQLjet
• тестирование прикладного программного обеспечения;
• консультации, представление продукции организации на выставках и семи-нарах;
• организация и проведение семинаров по обучению персонала навыкам рабо-ты c MS Office;
• помощник проектного менеджера (6 мес.);
• планирование бюджета
• ведение графика изготовления оборудования
• принимаю активное участие в организации развлекательных мероприятий
Апрель 2003 - Октябрь 2004
Служба в ЗСУ: «Полтавский 162 Учебный Центр Войск Связи», командир отделе-ния, сержант, начальник станции космической связи Р440-О:
• Офис-менеджер заместителя командира батальона по воспитательной работе ☺
Июнь 2001 – Апрель 2003
НПП «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР», наладчик спектрометрического оборудования и ПК:
• установка и настройка MS Windows 9x, NT;
• обучение персонала заказчика навыкам работы c MS Windows 9x, NT, MS Of-fice Word, Excel;
• администрирование малой локальной сети на базе MS Windows 2000 Server;
• тестирование прикладного программного обеспечения;
• консультации, представление продукции организации на выставках
Дополнительная информация:
Знания, умения и навыки
Языки:
• английский (экономический, IT: письменно со словарем, устно с подготов-ленным спичем);
• русский (деловой);
• украинский (деловой);
ПК:
• Операционные системы - MS Windows 9x, NT, 2000, XP;
• Офисные пакеты - MS Office 2003 Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Visio, Star Office;
• Графические редакторы – Flash, Photoshop, CorelDraw, MS Office Picture Manager;
• Web – Namo Web Editor, Dream Weaver;
• Среды разработки – Borland Delphi, JBuilder; MS Visual Studio 6, 2005 (C++, C#, VB, J#, MSDN); MS Office Access (SQL jet); инсталлятор Install Shield X Express;
• Организация рабочего процесса – MS Project, MS Office Outlook.
Повышение квалификации и участие в обучающих программах
• 2006 г. Бизнес-семинар КЦНРЛ «Новая Эра» (самоорганизация, главные принципы управления персоналом, личная эффективность)
• 2005 г. Курсы английского языка DNA School по программе первого этапа.
Деловые качества:
• Эффективность
• Лидерство
Личные качества:
• Успешность
• Хорошее чувство юмора
Хобби и увлечения:
Бадминтон, гребля на байдарке, велосипед, горные лыжи, рафтинг.
Личностный рост