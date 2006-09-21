Zateinik

Олег Татарчук Zateinik

 
42 года
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

Образование

Киевский Национальный Экономический Университет

им. Вадима Гетмана (НарХоз)

Специальность: экономическая кибернетика (3 курс, вечернего факультета).

Опыт работы

Октябрь 2004

НПП «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР», экономист ОИТ:

• разработка баз данных в среде MS Office Access, MS SQLjet

• тестирование прикладного программного обеспечения;

• консультации, представление продукции организации на выставках и семи-нарах;

• организация и проведение семинаров по обучению персонала навыкам рабо-ты c MS Office;

• помощник проектного менеджера (6 мес.);

• планирование бюджета

• ведение графика изготовления оборудования

• принимаю активное участие в организации развлекательных мероприятий

Апрель 2003 - Октябрь 2004

Служба в ЗСУ: «Полтавский 162 Учебный Центр Войск Связи», командир отделе-ния, сержант, начальник станции космической связи Р440-О:

• Офис-менеджер заместителя командира батальона по воспитательной работе ☺

Июнь 2001 – Апрель 2003

НПП «АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР», наладчик спектрометрического оборудования и ПК:

• установка и настройка MS Windows 9x, NT;

• обучение персонала заказчика навыкам работы c MS Windows 9x, NT, MS Of-fice Word, Excel;

• администрирование малой локальной сети на базе MS Windows 2000 Server;

• тестирование прикладного программного обеспечения;

• консультации, представление продукции организации на выставках

Дополнительная информация:

Знания, умения и навыки

Языки:

• английский (экономический, IT: письменно со словарем, устно с подготов-ленным спичем);

• русский (деловой);

• украинский (деловой);

ПК:

• Операционные системы - MS Windows 9x, NT, 2000, XP;

• Офисные пакеты - MS Office 2003 Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Visio, Star Office;

• Графические редакторы – Flash, Photoshop, CorelDraw, MS Office Picture Manager;

• Web – Namo Web Editor, Dream Weaver;

• Среды разработки – Borland Delphi, JBuilder; MS Visual Studio 6, 2005 (C++, C#, VB, J#, MSDN); MS Office Access (SQL jet); инсталлятор Install Shield X Express;

• Организация рабочего процесса – MS Project, MS Office Outlook.

Повышение квалификации и участие в обучающих программах

• 2006 г. Бизнес-семинар КЦНРЛ «Новая Эра» (самоорганизация, главные принципы управления персоналом, личная эффективность)

• 2005 г. Курсы английского языка DNA School по программе первого этапа.

Деловые качества:

• Эффективность

• Лидерство

Личные качества:

• Успешность

• Хорошее чувство юмора

Хобби и увлечения:

Бадминтон, гребля на байдарке, велосипед, горные лыжи, рафтинг.

Личностный рост