Zavidonskaya

Меня зовут Александра Завидонская и я профессиональный архитектор.
Имею высшее архитектурное образование (МАрхИ) и опыт работы 5 лет в
проектировании квартир и загородных домов.
Занимаюсь архитектурой и дизайном квартир, перепланировкой (если
необходимо), составлю полный комплект рабочих чертежей (для строителей).
Также осуществляю авторский надзор, подбор строительных материалов и мебели.
Работаю в разных архитектурных стилях, стараюсь воплотить в жизнь мысли и
идеи заказчика. Главное в любом интерьере - функциональность и удобство для жизни!
В ценовом аспекте удерживаю невысокую планку (от 500 р/м.кв), так как заинтересована в
новых и интересных проектах!
Ссылка на портфолио: https://yadi.sk/i/DkdDBm9bub5s5
Надеюсь, Вам будут интересны мои идеи и сотрудничество!
С уважением,
Александра Завидонская