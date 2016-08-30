Zavidonskaya

Интересно, внимательно, уникально

Меня зовут Александра Завидонская и я профессиональный архитектор.

Имею высшее архитектурное образование (МАрхИ) и опыт работы 5 лет в

проектировании квартир и загородных домов.

Занимаюсь архитектурой и дизайном квартир, перепланировкой (если

необходимо), составлю полный комплект рабочих чертежей (для строителей).

Также осуществляю авторский надзор, подбор строительных материалов и мебели.

Работаю в разных архитектурных стилях, стараюсь воплотить в жизнь мысли и

идеи заказчика. Главное в любом интерьере - функциональность и удобство для жизни!

В ценовом аспекте удерживаю невысокую планку (от 500 р/м.кв), так как заинтересована в

новых и интересных проектах!

Ссылка на портфолио: https://yadi.sk/i/DkdDBm9bub5s5

Надеюсь, Вам будут интересны мои идеи и сотрудничество!

С уважением,

Александра Завидонская

www.arch-gallery.ru

[email protected]