1) Нужен програмист хорошо знающий OpenCart: натяжка дизайна, доработка, создание модулей, парсинг... 2) Нужен порядошный програмист, который всегда на связи, который грамотно кодирует, комментирует, вводит всем понятные новые переменные, и соответственно работает на результат, но только НЕ методом ...