Необходимо разработать архитектурный раздел, для одноэтажного дома - 210-220 кв. м. Желаемая планировка схематически нарисована. Если сможете сразу сделать дизайн помещений - будет хорошо. Расмотрю вариант разработки проекта дома под ключ с расчетом нагрузок фундамента и перекрытия.
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$60
выплачено фрилансерам
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- Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт3 года назад
1) Текст: Voda Box 2) Текст : AquaRo Нужны современные простые и узнаваемые лого. Нужно 6 вариантов. Выберем лучший.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
1) Нужен програмист хорошо знающий OpenCart: натяжка дизайна, доработка, создание модулей, парсинг... 2) Нужен порядошный програмист, который всегда на связи, который грамотно кодирует, комментирует, вводит всем понятные новые переменные, и соответственно работает на результат, но только НЕ методом ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо в векторе сделать 5 вариантов логотипа для ИМ. Главное минимализм и запоминающейся лого. Тематика - насосы, отопление, фильтры для воды, сантехника. Подробней напишу в ЛСЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
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Отличный Заказчик. ТЗ подробное и понятное, коммуникация быстрая. Оплата своевременная. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работой доволен. Крутые логотипы получились. Спасибо!
$30
10 баллов
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