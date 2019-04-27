ZavizionE

Эдуард Завизион ZavizionE

 
37 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Архитектурная часть дома или полный проект

    Необходимо разработать архитектурный раздел, для одноэтажного дома - 210-220 кв. м. Желаемая планировка схематически нарисована.  Если сможете сразу сделать дизайн помещений - будет хорошо.  Расмотрю вариант разработки проекта дома под ключ с расчетом нагрузок фундамента и перекрытия.

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен програмист с большим опытом работы CMS OpenCart

    1) Нужен програмист хорошо знающий OpenCart: натяжка дизайна, доработка, создание модулей, парсинг... 2) Нужен порядошный програмист, который всегда на связи, который грамотно кодирует, комментирует, вводит всем понятные новые переменные, и соответственно работает на результат, но только НЕ методом ...

    OpenCart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать логотип

    Необходимо в векторе сделать 5 вариантов логотипа для ИМ.  Главное минимализм и запоминающейся лого.  Тематика - насосы, отопление, фильтры для воды, сантехника. Подробней напишу в ЛС

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$60
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать 2а логотипа
Отличный Заказчик. ТЗ подробное и понятное, коммуникация быстрая. Оплата своевременная. Рекомендую!
Работой доволен. Крутые логотипы получились. Спасибо!
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотип
Очень довольна сотрудничеством! Чёткое, подробное тз с примерами, оперативная обратная связь, мгновенная оплата. Рекомендую!
Рекомендую исполнителя, работы понравились. Все сделано в сроки
Ответный отзыв