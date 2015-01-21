Студия «ZayZayDesign»
«ZayZayDesign» студия дизайна интерьеров /
Выполняем и реализовываем дизайн – проекты жилых и коммерческих объектов от 70 кв.м.
Клиенты:
Владельцы жилой и коммерческой недвижимости.
Студия «ZayZayDesign» возглавляется профессиональными и талантливыми дизайнерами-архитекторами, которые реализовывают не свои, а Ваши амбиции! Опытные специалисты в сфере дизайна-интерьера, дополняют Ваши пожелания стильным дизайном, и продуманными моментами!
Мы поможем Вам:
— Создать функциональный и красивый дизайн.
— Предостеречь Вас от дорогостоящих ошибок.
— Сэкономить Ваше личное время.
— Воплотить дизайн-проект в реальность.
— Оставить Вас довольными клиентами!
Рабочий телефон студии
(+7 812) 988-80-78
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Портфолио
- Комната в стиле «Поп-арт» от эскиза до реализации!590 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$25/час
от $1000от 22 дней
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