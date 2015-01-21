Студия «ZayZayDesign»

«ZayZayDesign» студия дизайна интерьеров /

Выполняем и реализовываем дизайн – проекты жилых и коммерческих объектов от 70 кв.м.

Клиенты:

Владельцы жилой и коммерческой недвижимости.

Студия «ZayZayDesign» возглавляется профессиональными и талантливыми дизайнерами-архитекторами, которые реализовывают не свои, а Ваши амбиции! Опытные специалисты в сфере дизайна-интерьера, дополняют Ваши пожелания стильным дизайном, и продуманными моментами!

Мы поможем Вам:

— Создать функциональный и красивый дизайн.

— Предостеречь Вас от дорогостоящих ошибок.

— Сэкономить Ваше личное время.

— Воплотить дизайн-проект в реальность.

— Оставить Вас довольными клиентами!

Рабочий телефон студии

(+7 812) 988-80-78