ZayZayDesign

Максим ZayZayDesign

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Студия «ZayZayDesign»

«ZayZayDesign» студия дизайна интерьеров / 

Выполняем и реализовываем дизайн – проекты жилых и коммерческих объектов от 70 кв.м. 

Клиенты:

Владельцы жилой и коммерческой недвижимости.

Студия «ZayZayDesign» возглавляется профессиональными и талантливыми дизайнерами-архитекторами, которые реализовывают не свои, а Ваши амбиции! Опытные специалисты в сфере дизайна-интерьера, дополняют Ваши пожелания стильным дизайном, и продуманными моментами!

Мы поможем Вам:

— Создать функциональный и красивый дизайн.

— Предостеречь Вас от дорогостоящих ошибок.

— Сэкономить Ваше личное время.

— Воплотить дизайн-проект в реальность.

— Оставить Вас довольными клиентами!

Рабочий телефон студии

(+7 812) 988-80-78

Портфолио

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$25/час
от $1000от 22 дней
нет рейтинга