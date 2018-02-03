Zaychik_2011

Объем по 2300-3600 знаков - по одной статье на каждый сайт. Далее в списке: Название сайта - ссылка на сайт - ключевые слова для статьи. 1. Радуга Сибири, художественные выставки - [url=http://raduga-sib.ru]raduga-sib.ru[/url] - Радуга Сибири, художественные выставки, ...
Являюсь специалистом по созданию, наполнению, администрированию и продвижению сайтов.
В данный момент занимаюсь следующими сайтами:
Помимо вышеперечисленного обладаю множеством знаний и навыков в области компьютерной графики, дизайна, обработки фото и видео, инженерных разработок и изобретательства. Веду активную общественную деятельность в теме благотворительности. Имею ряд собственных проектов по социальной реабилитации инвалидов.
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Статьи-копирайт по 2200-3000 знаков для сайтов - по одной на каждый сайт. Ниже указано: Название сайта | ссылка на сайт | ключевые слова статьи. • ТЕХНИКА ПОЛИРОВКИ Информационный медиа-портал - [url=http://tehnika-polirovki.ru]tehnika-polirovki.ru[/url] - техника полировки, полировка, оборудование, станки, ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт4 года назад
Обзорные статьи копирайт по 2500-3500 знаков для различных сайтов. По одной статье на каждый сайт. В списке ниже указаны: Название сайта ~ ссылка на сайт ~ ключевые для статьи. • FLEX русский сайт электроинструмента Флекс - [url=http://flex-instrument.ru]flex-instrument.ru[/url] ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт4 года назад
При заполнении сайта новым товаром возникает проблема. Точнее, это даже не проблема, а ситуация, в которой вокруг картинки создается очень некрасивая черная рамка. Это происходит в том случае, когда мы картинку подписываем. Вот пример картинки: [url=http://finist-mebel.ru/nedorogo/]http://finist-mebel.ru/nedorogo/[/url] Вот пример страницы ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно исправить непонятности отображения сайта [url=http://finist-mebel.ru/]http://finist-mebel.ru/[/url], которые возникают при просмотре в Виндовс 8.1. Проблемы наблюдаются в Яндекс Браузере и в Chrome. Есть видео: Проблемы в Яндекс Браузере - [url=https://www.youtube.com/watch?v=x1cwXG1r9ts]https://www.youtube.com/watch?v=x1cwXG1r9ts[/url] Проблемы в Chrome - [url=https://www.youtube.com/watch?v=D1dWAFffhvk]https://www.youtube.com/watch?v=D1dWAFffhvk[/url] Обращаясь сразу озвучивайте цену (или вилку ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Статьи-копирайт по 2200-3000 знаков для сайтов - по одной на каждый сайт. Ниже указано: Название сайта | ссылка на сайт | ключевые слова статьи. • ТЕХНИКА ПОЛИРОВКИ Информационный медиа-портал - [url=http://tehnika-polirovki.ru]tehnika-polirovki.ru[/url] - техника полировки, полировка, оборудование, станки, ...Копирайтинг76 заявокЗакрыт4 года назад
При заполнении сайта новым товаром возникает проблема. Точнее, это даже не проблема, а ситуация, в которой вокруг картинки создается очень некрасивая черная рамка. Это происходит в том случае, когда мы картинку подписываем. Вот пример картинки: http://finist-mebel.ru/nedorogo/ Вот пример страницы ...Системы управления (CMS)25 заявокЗакрыт4 года назад
Объем по 2300-3600 знаков - по одной статье на каждый сайт. Далее в списке: Название сайта - ссылка на сайт - ключевые слова для статьи. 1. Радуга Сибири, художественные выставки - [url=http://raduga-sib.ru]raduga-sib.ru[/url] - Радуга Сибири, художественные выставки, ...Продающие тексты84 заявкиЗакрыт4 года назад
Обзорные статьи копирайт по 2500-3500 знаков для различных сайтов. По одной статье на каждый сайт. В списке ниже указаны: Название сайта ~ ссылка на сайт ~ ключевые для статьи. • FLEX русский сайт электроинструмента Флекс - [url=http://flex-instrument.ru]flex-instrument.ru[/url] ...Копирайтинг69 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Мы являемся представителями немецкой компании FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH в России. Нам нужен сайт с полным ассортиментом FLEX – точная копия русской версии немецкого сайта, но с ценами и добавлением функций интернет-магазина. Домен и хостинг у ...Интернет-магазины26 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно исправить непонятности отображения сайта http://finist-mebel.ru/, которые возникают при просмотре в Виндовс 8.1. Проблемы наблюдаются в Яндекс Браузере и в Chrome. Есть видео: Проблемы в Яндекс Браузере - https://www.youtube.com/watch?v=x1cwXG1r9ts Проблемы в Chrome - https://www.youtube.com/watch?v=D1dWAFffhvk Обращаясь сразу озвучивайте цену (или вилку ...Веб-программирование36 заявокЗакрыт4 года назад
Задание: Нужно перевести техническую документацию по электроинструменту. Подробности в прилагаемом архиве.Переводы13 заявокЗакрыт6 лет назад