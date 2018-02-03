Zaychik_2011

Ольга Zaychik_2011

 
66 летРоссия/Барнаул
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Специалист по сайтам

Являюсь специалистом по созданию, наполнению, администрированию и продвижению сайтов.

В данный момент занимаюсь следующими сайтами:

http://fond-spasenie.ru

http://raduga-sib.ru

http://schollconcepts.su

http://eibenstock-centr.ru

http://sibirskaya-raduga.ru

http://absk-group.ru

http://absk-lazer.ru

http://завод-модуль.рф

http://modulnsk.ru

http://tehnika-polirovki.ru

http://tonelli-snc.ru

http://duss.su

http://viganomario.ru

http://nerli.ru

http://s.soloview.it

http://big-wipes.ru

http://duss.su

http://schollconcepts.su

http://sergey-kapitsa.ru 

http://dominionsoft.ru

http://rushingsoft.ru

http://rushingsoft.pw

http://softwarus.ru

http://parolej.ru

http://паролей.рф

http://взлом.паролей.рф

http://zashita.parolej.ru

http://защита.паролей.рф

http://flex-instrument.ru

http://flex-servis.ru

http://giraffe.flexcentr.ru

http://fortiform.eu

http://flex-sib.ru

Помимо вышеперечисленного обладаю множеством знаний и навыков в области компьютерной графики, дизайна, обработки фото и видео, инженерных разработок и изобретательства. Веду активную общественную деятельность в теме благотворительности. Имею ряд собственных проектов по социальной реабилитации инвалидов.

  • 5 seo-статей с интересным содержанием

    Объем по 2300-3600 знаков - по одной статье на каждый сайт. Далее в списке:  Название сайта - ссылка на сайт - ключевые слова для статьи. 1. Радуга Сибири, художественные выставки - [url=http://raduga-sib.ru]raduga-sib.ru[/url] - Радуга Сибири, художественные выставки, ...

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    Копирайтинг28 заявок
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    4 года назад

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    Системы управления (CMS)5 заявок
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    4 года назад

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    4 года назад

  • Статьи

    Статьи-копирайт по 2200-3000 знаков для сайтов - по одной на каждый сайт. Ниже указано: Название сайта | ссылка на сайт | ключевые слова статьи. • ТЕХНИКА ПОЛИРОВКИ Информационный медиа-портал - [url=http://tehnika-polirovki.ru]tehnika-polirovki.ru[/url] - техника полировки, полировка, оборудование, станки, ...

    Копирайтинг76 заявок
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  • Исправить проблемы сайта

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