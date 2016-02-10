Выполняю базовую и глубокую ретушь. Стоимость работы обговаривается индивидуально.

Базовая ретушь. - экспозиция,контраст, насыщенность, бб, резкость- чистка фона от лишних предметов, пятен,трещин, выравнивание цвета- пластика (тела, лица, волос, одежды)- ретушь кожи (крупные недостатки кожи, покраснения, синяки, морщин)- цветокоррекция всего снимкаГлубокая ретушь: базовая + глубокая ретушь кожи техникой dodge&burn, сохранение объемов, при надобности выделение его или изменение.- ретушь волос (убираю выбивающиеся волосы, прорисовывка светотени)- локальная цветокоррекция