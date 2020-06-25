Нет заголовка, просто рисую.

Добрый день. Рисую все, что представляет интерес для меня самого. Пользуюсь фотошопом и бумагой с ручкой. Помогу Вам визуализировать Ваши идеи и творения. Всех с хорошим настроением и удачно выбранной для жизни планетой.

https://www.weblancer.net/users/ZazhigA/portfolio/