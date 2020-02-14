Zazhigin94

Специалист по настройке и ведению контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads

Специалист по настройке и ведению контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads. Провожу полный цикл работ от медиапланирования и настройки рекламы до ведения и аналитики. Если у вас уже есть реклама, помогу найти и исправить ошибки и дам рекомендации по повышению конверсии вашего сайта. Пишите, я оперативно оценю стоимость и сроки Вашего проекта и дам рекомендации!

Отправлю свои кейсы по запросу.