Zazon

Иван Zazon

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Контент: Текста, статьи, новости.

Здравствуй. 

Напишу для Вас статью, придумаю, скопирую, перепишу своими словами, добавлю воды.  Любое желание - без проблем.

Да, я молодой, даже слишком. Какие причины выбрать меня:

  • Я молодой. Докажу, что это не минус. Собираю портфолио и опыт, а это значит, что отдаюсь работе целиком и полностью.
  • Отлично торгуюсь в Вашу сторону. Качество и количество - первоочередное. Готов работать даже за 10р за 1000 знаков. Не всегда, но готов.
  • Люблю писать. Что-то среднее между хобби и целью в жизни. Когда-нибудь я стану главным редактором первого канала, а вы мне с этим поможете, хорошо?

Понимаю важность каждого заказа, и стараюсь выполнить в кратчайшие сроки. До 12 часов с момента начала.