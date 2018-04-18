Контент: Текста, статьи, новости.

Здравствуй.

Напишу для Вас статью, придумаю, скопирую, перепишу своими словами, добавлю воды. Любое желание - без проблем.

Да, я молодой, даже слишком. Какие причины выбрать меня:

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Я молодой. Докажу, что это не минус. Собираю портфолио и опыт, а это значит, что отдаюсь работе целиком и полностью.

Отлично торгуюсь в Вашу сторону. Качество и количество - первоочередное. Готов работать даже за 10р за 1000 знаков. Не всегда, но готов.

Люблю писать. Что-то среднее между хобби и целью в жизни. Когда-нибудь я стану главным редактором первого канала, а вы мне с этим поможете, хорошо?

Понимаю важность каждого заказа, и стараюсь выполнить в кратчайшие сроки. До 12 часов с момента начала.

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