Замечательный заказчик, адекватный и разумный. Общение вежливое и по делу, умеет ставить весьма определенные цели. Не придирчив, но в то же время внимателен к мелочам. Оплата произведена вовремя и щедро. Был очень рад сотрудничеству. Рекомендую.