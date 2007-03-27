Требуется создание (разработка дизайна и верстка) одной статической страницы, которая должна будет выполнять роль главной страницы сайта. Есть оригинал-макет дизайна самого сайта (psd формат), то есть необходимый логотип и прочая графика частично-полностью имеется готовая, которую ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Требуется разработка биллинга (CMS) для проекта хостинг-оператора. Основные требования: 1) Интеграция с платёжным мерчантом WebMoney 2) Интеграция с платёжным мерчантом Z-Payment.ru 3) Интеграция с платёжным мерчантом RoboKassa 4) Взаимодействие с cPanel (создание, блокировка, разблокировка и т.д. аккаунтов)Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужна разработка баннера gif - 468х60, анимационный, для сайта хостингаЗавершен13 лет назад
Необходим баннер, статический, без анимации, в формате GIF, баннер должен вписаться в дизайн сайта и содержать текст: БЕСПЛАТНО 10 дней проверки качества услуг п.с. УРЛ сайта по запросу предоставлюЗавершен13 лет назад
Здравствуйте Необходимо разработать плагин (работающий через API) для панели управления cPanel (Управление Услугами хостинга) Задачи плагина: 1) Выполнять установку в автоматическом режиме CMS (Joomla, WordPress, Drupal, phpBB и т.д.) 2) Возможность управления списком поддерживаемых CMS через WHM (добавление новых ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $25
Нужно изготовить 1 баннер c GIF анимацией для сайта хостинга hostplus.wsЗавершен15 лет назад
- $250
Сделать дизайн для сайта, работающего на базе движка Joomla. Тематика - хостинг. Основные цвета - красный, белый, чёрный.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
нужно сделать флеш-сайт (100% флешка) информации очень мало, нужно нарисовать плейер MP3 файлов (идеально, чтоб файлы лежали визуально ввиде винила (пластинок) то есть пользователь сайта выбирал пластинку и при нажатии она ставилась на виниловый проигрыватель ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $2500
Требуется создание сайта для инвестиционного фонда типа HYIP. Нужен именно полностью оригинальный скрипт, то есть предложения переделать готовые скрипты типа HYIP Manager Pro от ГолдКодерс не принимаются! Функциональная часть примерно как у скрипта v2HYIP. Подробности ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт17 лет назад