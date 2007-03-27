ZblackFox

Денис ZblackFox

 
43 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн страницы сайта

    Требуется создание (разработка дизайна и верстка) одной статической страницы, которая должна будет выполнять роль главной страницы сайта. Есть оригинал-макет дизайна самого сайта (psd формат), то есть необходимый логотип и прочая графика частично-полностью имеется готовая, которую ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка CMS биллинга

    $1000

    Требуется разработка биллинга (CMS) для проекта хостинг-оператора. Основные требования: 1) Интеграция с платёжным мерчантом WebMoney 2) Интеграция с платёжным мерчантом Z-Payment.ru 3) Интеграция с платёжным мерчантом RoboKassa 4) Взаимодействие с cPanel (создание, блокировка, разблокировка и т.д. аккаунтов)

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер без анимации

    Необходим баннер, статический, без анимации, в формате GIF, баннер должен вписаться в дизайн сайта и содержать текст: БЕСПЛАТНО 10 дней проверки качества услуг п.с. УРЛ сайта по запросу предоставлю

    Дизайн сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка плагина к cPanel

    Здравствуйте Необходимо разработать плагин (работающий через API) для панели управления cPanel (Управление Услугами хостинга) Задачи плагина: 1) Выполнять установку в автоматическом режиме CMS (Joomla, WordPress, Drupal, phpBB и т.д.) 2) Возможность управления списком поддерживаемых CMS через WHM (добавление новых ...

    WordPressJoomlaDrupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать FLASH сайт

    $500

    нужно сделать флеш-сайт (100% флешка) информации очень мало, нужно нарисовать плейер MP3 файлов (идеально, чтоб файлы лежали визуально ввиде винила (пластинок) то есть пользователь сайта выбирал пластинку и при нажатии она ставилась на виниловый проигрыватель ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется создание сайта для инвестиционного фонда

    $2500

    Требуется создание сайта для инвестиционного фонда типа HYIP. Нужен именно полностью оригинальный скрипт, то есть предложения переделать готовые скрипты типа HYIP Manager Pro от ГолдКодерс не принимаются! Функциональная часть примерно как у скрипта v2HYIP. Подробности ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
GoodSites
Олег 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Дизайн страницы сайта
Замечательный заказчик, адекватный и разумный. Общение вежливое и по делу, умеет ставить весьма определенные цели. Не придирчив, но в то же время внимателен к мелочам. Оплата произведена вовремя и щедро. Был очень рад сотрудничеству. Рекомендую.
Очень доволен качеством выполненной работы. Выполнено всё, что было заказано и даже намного больше и при этом в очень короткие сроки!
Ответный отзыв
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Баннер с GIF анимацией
Отличный заказчик, грамотное и понятное задание, оплата моментальна! Спасибо, рад сотрудничеству!
Качественная и быстрая работа, отлично!
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$7
10 баллов
13 лет назад
Баннер без анимации
Понятная задача, быстрая оплата.
Работа выполнена на очень профессиональном уровне, быстро, качественно, спасибо огромное!
Ответный отзыв
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Нужен 1 баннер GIF анимация
Только положительные эмоции! Приятно работать.
Очень быстрая и качественная работа, дизайн заказанного баннера полностью отвечает всем требованиям, что были предъявлены исполнителю!
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