Zdesdoljenbytlog

Перевод с немецкого на русский. Ретушь фотографий. Монтаж видео.

Живу и учусь в Германии с 2015того года, хорошо владею немецким. Перевожу посты, статьи, сообщения и другое, выписки из больниц и т.д. и т.п.

Делаю домашние задания по немецкому.

Могу прислать из Германии что-то нужное, чего нет в вашей стране, например лекарства. С вас доплата к самой покупке и доставке.

Обрабатываю фотографии. Ретушь, цветокорекция.

Монтирую видео. Склейки, нарезки, слайдшоу. Могу добавить музыку, текст или звуковые эффекты, зацензурить лицо или что-либо лишнее, а также скоординировать, обрезать видео.