работала на разные студии в течении 12 лет. Научно-просветительский проект "НаукаPRO", Studio GregoryJames, Гильдия, Project Media, Rec'n'Roll (Краснодар)
- монтаж научно-популярного контента, рекламных/промо роликов, свадебных видеофильмов, корпоративов, корпоративных отпусков(загран.туры)
- реализация проекта от идеи до готового продукта
- обработка, подбор кадров, наложение эффектов, цветокор, стабилизация и т.д.
- создание слайд-шоу: подбор и редактирование фотографий, цветокор, подбор музыкального сопровождения, создание визуальной концепции слайд-шоу
- разработка и утверждение проекта с заказчиком
- разработка проекта и реализация стилевой концепции продукта самостоятельно и в продуктовой команде
- фотокорреспонденция рекламных мероприятий, подготовки съемочного процесса и съемок рекламных роликов(backstage)
- большой опыт монтажа однокамерных и многокамерных(2-5) съемок
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