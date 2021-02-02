работала на разные студии в течении 12 лет. Научно-просветительский проект "НаукаPRO", Studio GregoryJames, Гильдия, Project Media, Rec'n'Roll (Краснодар)

- монтаж научно-популярного контента, рекламных/промо роликов, свадебных видеофильмов, корпоративов, корпоративных отпусков(загран.туры)

- реализация проекта от идеи до готового продукта

- обработка, подбор кадров, наложение эффектов, цветокор, стабилизация и т.д.

- создание слайд-шоу: подбор и редактирование фотографий, цветокор, подбор музыкального сопровождения, создание визуальной концепции слайд-шоу

- разработка и утверждение проекта с заказчиком

- разработка проекта и реализация стилевой концепции продукта самостоятельно и в продуктовой команде

- фотокорреспонденция рекламных мероприятий, подготовки съемочного процесса и съемок рекламных роликов(backstage)

- большой опыт монтажа однокамерных и многокамерных(2-5) съемок