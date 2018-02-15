﻿Нахожусь в сфере музыки более 7 лет (профессиональное образование). Работал в музыкальной школе, в детском саду. Последнее место работы - звукозаписывающая студия, в которой за 3 года реализовано около пятисот проектов. Регулярно сочиняю музыкальные композиции и песенные тексты, расширяю свой кругозор в создании качественного монтажа видео, совершенствую словарный запас в написании специализированных статей (объёмом свыше 10000 знаков), плотно занимаюсь 3D моделированием. Являюсь участником творческой группы "APHO". Постоянно оттачиваю свои навыки.

Audiojungle﻿

Soundcloud﻿

YouTube﻿