Zefirka

Татьяна Чугунова Zefirka

 
NaN летРоссия/Зеленоград
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Логитипы, фирменный стиль, обработка изображений, дизайн Web-сайтов

Чугунова Татьяна Игоревна

Москва,Зеленоград

ICQ: 303419108

E-mail: [email protected]

Цель поиска работы:

получение должности дизайнера для дальнейшего карьерного развития

удаленная работа или со свободным графиком

Образование

Московский Институт Электронной Техники (ТУ)

специальность: дизайн

Свободно владею программами: CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,AutoCAD. Знание английского языка на базовом уровне.

Навыки:

- обработка изображений под печать, фотографий, ретуши, тоновой и цвето- коррекции.

- разработка графической части Web-сайтов и деталей интерфейсов, иконок.

- разработка логотипов, фирменного стиля, визиток, флайеров, открыток

- иллюстрирование;

- рисунок от руки;

- создание 3D моделей

- работа с векторной графикой

- владение графическим планшетом

О себе:

- развитое чувство композиции и цвета;

- обладаю художественным вкусом, креативным мышлением

- творчески подхожу к любой работе

- быстро обучаюсь новому

AutoCADCorelDRAWIllustratorPhotoshop