Чугунова Татьяна Игоревна
Москва,Зеленоград
ICQ: 303419108
E-mail: [email protected]
Цель поиска работы:
получение должности дизайнера для дальнейшего карьерного развития
удаленная работа или со свободным графиком
Образование
Московский Институт Электронной Техники (ТУ)
специальность: дизайн
Свободно владею программами: CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,AutoCAD. Знание английского языка на базовом уровне.
Навыки:
- обработка изображений под печать, фотографий, ретуши, тоновой и цвето- коррекции.
- разработка графической части Web-сайтов и деталей интерфейсов, иконок.
- разработка логотипов, фирменного стиля, визиток, флайеров, открыток
- иллюстрирование;
- рисунок от руки;
- создание 3D моделей
- работа с векторной графикой
- владение графическим планшетом
О себе:
- развитое чувство композиции и цвета;
- обладаю художественным вкусом, креативным мышлением
- творчески подхожу к любой работе
- быстро обучаюсь новому
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