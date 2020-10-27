Специалист по настройке рекламы в РСЯ
Я начинающий специалист по настройке рекламы в Яндекс.Директ.
Чем для вас я могу быть полезна?
Сделаю маркетинговый аудит вашего предложения, расскажу вас несколько способов улучшить ваше предложение и сайт;
Оценю конкуренцию в рекламе по вашему продукту
Рассчитаю минимальный бюджет, который нужен для тестового запуска рекламы (чтобы увидеть, во сколько будет обходится
1 продажа или заказ);
Настрою РК в СЯ за 2-3 дня
Проведу первоначальную оптимизацию рекламы
Почему я
Не смотря на то, что я новичок, к каждому заказу отношусь ответственно ивыполняю работу максимально быстро и качественно.
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