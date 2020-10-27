Специалист по настройке рекламы в РСЯ

Я начинающий специалист по настройке рекламы в Яндекс.Директ.

Чем для вас я могу быть полезна?

Сделаю маркетинговый аудит вашего предложения, расскажу вас несколько способов улучшить ваше предложение и сайт;

Оценю конкуренцию в рекламе по вашему продукту

Рассчитаю минимальный бюджет, который нужен для тестового запуска рекламы (чтобы увидеть, во сколько будет обходится

1 продажа или заказ);

Настрою РК в СЯ за 2-3 дня

Проведу первоначальную оптимизацию рекламы

Почему я