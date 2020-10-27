Zelena26

Елена Zelena26

 
52 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по настройке рекламы в РСЯ

Я начинающий специалист по настройке рекламы в Яндекс.Директ.

 

Чем для вас я могу быть полезна?

 

Сделаю маркетинговый аудит вашего предложения, расскажу вас несколько способов улучшить ваше предложение и сайт;

 

Оценю конкуренцию в рекламе по вашему продукту

 

Рассчитаю минимальный бюджет, который нужен для тестового запуска рекламы (чтобы увидеть, во сколько будет обходится

1 продажа или заказ);

 

Настрою РК в СЯ за 2-3 дня

 

Проведу первоначальную оптимизацию рекламы

 

Почему я

 

Не смотря на то, что я новичок,  к каждому заказу отношусь ответственно ивыполняю работу максимально быстро и качественно.