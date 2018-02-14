Работа с текстами, таблицами, перевод (с англ.)
Информатик-экономист, переводчик (англ.). Профессия - технический писатель.
Большой опыт составления технической документации (инструкции пользователей и администраторов).
Знание основ верстки, графических пакетов CorelDraw, Photoshop, GIMP.
Высокая скорость набора.
Услуги:
- Составление инструкций пользователя, администратора;
- Перевод текстов с английского на русский;
- Работа с тестами (редактирование, корректировка, форматирование документов);
- Наполнение сайтов;
- Поиск информации в интернете, составление баз данных;
- Составление таблиц с расчетами любой сложности в MSExcel;
- Рерайтинг на различные темы;
- Работа с фотографиями (обрезка, редактирование);
- Расшифровка аудиофайлов.
ICQ: 454941965
Skype: helenamain
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