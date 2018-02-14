Zelena_ya

Елена Гусева Zelena_ya

 
36 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Работа с текстами, таблицами, перевод (с англ.)

Информатик-экономист, переводчик (англ.). Профессия - технический писатель.

Большой опыт составления технической документации (инструкции пользователей и администраторов).

Знание основ верстки, графических пакетов CorelDraw, Photoshop, GIMP.

Высокая скорость набора. 

Услуги:

  • Составление инструкций пользователя, администратора;
  • Перевод текстов с английского на русский;
  • Работа с тестами (редактирование, корректировка, форматирование документов);
  • Наполнение сайтов;
  • Поиск информации  в интернете, составление баз данных;
  • Составление таблиц с расчетами любой сложности в MSExcel;
  • Рерайтинг на различные темы;
  • Работа с фотографиями (обрезка, редактирование);
  • Расшифровка аудиофайлов.
[email protected]

ICQ: 454941965

Skype: helenamain

CorelDRAWPhotoshop