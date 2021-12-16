Программист 1С

Большинство задач учета достаточно эффективно решается через механизм дополнительных обработок или расширения без внесения изменений в конфигурацию. Можно реализовать обработки заполнения табличных частей, новые печатные формы, создание документов, выгрузку данных в файлы для обмена со сторонними продуктами или онлайн-сервисами, добавление дополнительной аналитики и т. д.

Высшее экономическое образование.

Опыт работы бухгалтером и экономистом более 6 лет.

Опыт работы программистам 1С более 7 лет.

Опыт работы с бюджетными учреждениями (медицинские и образовательные учреждения).

Опыт работы с автотранспортными предприятиями учреждениями (грузовые автоперевозки,спецтехника)

Основные конфигурации ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1, ЗиКБУ 1.0, БГУ 1.0, БГУ 2.0, БП 2.0, УТ 10.3, УТ 11.

- обмен данными через xml-файл между ЗКГУ 3.1 (ЗиКБУ 1.0) и Парус-8. Регистр АХД для учреждений здравоохранения Краснодарского края.

- обработки формирования реестров на выплаты заработной платы в банки (Сбербанк, ВТБ, УРАЛСИБ, Открытие, Газпромбанк

- изменение конфигурации УТ 10.3 для работы с X5 Retail Group

- расширение для расчета выплат по договорам опеки с учетом индексации сумм выплат.- Обработки обмена данными БГУ 2.0 (БГУ 1.0) - АС УРМ

- заполнение данных в документах и справочниках 1С УТ 11 по API (http-запросы).

- исправление "битых" баз данных.

- обработка обмена между конфигурациями 1С:Медицина. Диетическое питание и БГУ 2.0, 1С:Медицина. Больничная аптека и БГУ 2.0

Нужно для заказа:

1. Техническое задание

2. Уточнить детали

3. Необходимые для подключения логин и пароль, файл выгрузки базы данных (. dt) , для восстановления копия базы данных(. 1CD)

4 Удаленный доступ AnyDesk (https://anydesk.com/ru/) или AmmyyAdmin (http://www.ammyy.com/ru/)