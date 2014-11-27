Образование: высшее, специальность «Учитель Географии»
Написание уникальных статей,копирайтинг, рерайтинг.
Отзывы о товарах и услугах.
Описания товаров в каталогах.
Ведение новостной ленты.
Набор текста, редактирование, корректировка.
Перевод с различных языков на русский, украинский.
Темы — любые.
Языки — русский, украинский.
ВЫПОЛНЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
Имею большой опыт в выполнении студенческих работ по следующим дисциплинам:
- география,
- биология,
- история,
- педагогика,
- психология
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