Zeleno_Oka

Ульяна Zeleno_Oka

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование: высшее, специальность «Учитель Географии»

Написание уникальных статей,копирайтинг, рерайтинг.

Отзывы о товарах и услугах.

Описания товаров в каталогах.

Ведение новостной ленты.

Набор текста, редактирование, корректировка.

Перевод с различных языков на русский, украинский.

Темы — любые.

Языки — русский, украинский.

ВЫПОЛНЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

Имею большой опыт в выполнении студенческих работ по следующим дисциплинам:

  • география,
  • биология,
  • история,
  • педагогика,
  • психология
Расценки следующие:

Заказать эссе — от 10 у.е;

Заказать реферат от 15 у.е.;

Заказать контрольную от 30 у.е.;

Заказать курсовую от 40 у.е.,

Социальные сети (SMM и SMO)
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Копирайтинг
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Переводы
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